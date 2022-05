Premier League, il Liverpool piega in rimonta il Southampton e spera ancora

Per la Premier League una conclusione al fotofinish. Nel posticipo che ha chiuso la penultima giornata, il Liverpool ha battuto in trasferta il Southampton 2-1, tornando nella scia del Manchester City. La squadra di Guardiola ha 90 punti, quella di Klopp 89.

I padroni di casa sono andati in vantaggio al 13' con Redmond, mentre gli ospiti pareggiavano con il giapponese Minamino al 27'. La rete della vittoria al 67' con Matip.

Nell'ultima giornata entrambe le aspiranti al titolo giocheranno in casa: il City contro l'Aston Villa, i Reds con il Wolverhampton.

Con un Chelsea matematicamente terzo, incertezza anche per chi conquisterà l'ultimo posto valido per la Champions League: il Tottenham di Conte, con 68 punti, va in trasferta contro il retrocesso Norwich; l'Arsenal, a quota 66, ospita l'Everton. Domenica prossima i verdetti.