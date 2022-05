Premier League, l'Arsenal liquida il Leeds e rafforza le speranze per il quarto posto

L'Arsenal supera 2-1 il Leeds nella gara valida per la 36a giornata di Premier League e sale a +4 sul Tottenham nella lotta per il quarto posto. Il prossimo turno è in programma proprio il derby londinese tra i Gunners e gli Spurs, decisivo per l'accesso alla prossima edizione della Champions League. La doppietta di Nketiah, a segno al 5' e al 10', spiana la strada ai ragazzi di Arteta, anche perché al 27' il Leeds resta anche in dieci per l'espulsione di Ayling. Nella ripresa gli ospiti accorciano comunque le distanze con Llorente, al 21', ma il risultato non cambia più.

Netto successo del West Ham in casa del Norwich già retrocesso. Gli Hammers calano il poker con i gol di Benrahma (doppietta), Antonio e Lanzini. I londinesi rafforzano così il loro settimo posto.

Successo esterno anche per l'Everton, che ottiene tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere battendo 2-1 il Leicester, reduce dalla semifinale di Europa Conference League persa con la Roma. Succede tutto nel primo tempo: per i Toffees gol di Mykolenko e Holgate, di Daka la rete del momentaneo 1-1.