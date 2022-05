Prima avvocato e poi scienziata per trovare una risposta alla morte in culla

Fino a scoprire che potrebbe essere il deficit di un enzima (butirrilcolinesterasi) fin dalla nascita a rendere i bambini più vulnerabili

La carriera scientifica era il passato: messa da parte per un nuovo percorso da giurista. Questa la scelta compiuta oltre trent'anni fa da Carmel Therese Harrington: fino a quel momento un avvocato con tre figli, oggi tra le massime esperte in Australia sulle problematiche legate al sonno. Un ritorno al passato dettato da una batosta della vita: la perdita di suo figlio Damien. La diagnosi fatta dai medici fu racchiusa nelle quattro parole che rappresentano la preoccupazione più grande dei neogenitori: morte improvvisa in culla. Un episodio che segnò la vita di questa donna, ma non in maniera irreversibile. Quanto accadutole le diede infatti la spinta per tornare a fare ricerca nei laboratori. E, grazie a una campagna di raccolta fondi lanciata tre anni fa, oggi è riuscita ad aggiungere un piccolo tassello alla conoscenza di quella che rappresenta la prima causa di morte dei bambini nel primo anno di vita.

La storia di Carmel, avvocato e ricercatrice

Questa grande storia di speranza emerge dai dettagli di uno studio pubblicato su «eBioMedicine», rivista del gruppo «The Lancet». Un lavoro di ricerca ritenuto di buona qualità dagli esperti. E che in Italia è stato portato all’attenzione - via Twitter - dal ginecologo e divulgatore scientifico Salvo di Grazia. La storia è unica. «Per tre anni provai a credere alla tragedia e a godermi gli altri due figli - raccontò Harrington in occasione del lancio della campagna di crowdfunding -. Poi, un pomeriggio, feci visita a un’amica e vidi sua figlia che dormiva a pancia in giù. Non dissi nulla. Decisi di reprimere quella voce che mi suggeriva di raccomandare alla mia amica di non far mai riposare così sua figlia Amelia. Stavo provando a portare avanti la mia vita e pensai di non riversare le mie preoccupazioni su un’altra mamma. Ma quando la mattina dopo mi fu detto che Amelia era morta nel sonno, decisi di lasciare il mio lavoro di avvocato e di tornare a fare ricerca. Avevo un unico obbiettivo: risolvere il mistero della sindrome della morte in culla».

Sindrome della morte in culla: di cosa si tratta?

Con questa definizione si indica il decesso improvviso e privo di altre spiegazioni di un bambino al di sotto dell’anno di età. Le cause di questo evento tragico non sono del tutto note. Negli anni si è lavorato molto sui comportamenti e sui fattori di rischio che possono rendere la morte improvvisa del lattante più probabile. Tra questi, come detto, c’è la posizione prona nel sonno nei primi mesi di vita. Ma non solo. In prossimità di un neonato, occorre rispettare il divieto di fumo e rivangare l’opportunità dell’allattamento al seno. Tra gli altri fattori di rischio per la morte improvvisa, come ricorda la Società Italiana di Neonatologia, ci sono la nascita pretermine o di basso peso, l’assenza o la distrazione da parte di chi assiste il neonato e la presenza di infezioni respiratorie. Aspetti che oggi vengono fatti presenti alle famiglie e che - grazie anche a diverse campagne di salute pubblica - hanno determinato un sensibile calo dei casi di morte improvvisa del lattante. In Italia attualmente sono all’incirca 400 - uno su mille nati vivi - i neonati colpiti ogni anno dalla «Sids». Questo l'acronimo inglese con cui si indica questa causa di morte.

Ancora ignote le cause della morte improvvisa dei neonati

Detto dei fattori di rischio, molto meno invece si sa dei meccanismi biologici all’origine della morte improvvisa del lattante. Attualmente si ritiene che l'origine sia multifattoriale. Sul piano scientifico, il modello «a triplo rischio» è ritenuto il più attendibile. Secondo gli esperti, l’evento fatale si concretizzerebbe in bambini più fragili, in un periodo critico per lo sviluppo e in presenza di un fattore di rischio esterno. Senza alcuna avvisaglia in grado di allertare i genitori. Un’ipotesi plausibile, che finora ha reso comunque sfumati i contorni della «vulnerabilità specifica». In sostanza: è possibile sapere quali bambini nei primi mesi di vita rischiano maggiormente di morire nel sonno? La domanda è rimasta senza risposta. Almeno finora, perché lo studio che vede come prima autrice Harrington fornisce un'ipotesi plausibile, seppur ancora da confermare.

Cosa rende alcuni bambini più vulnerabili?

Assieme ai colleghi Naz Al Hafid e Karen Ann Waters, del gruppo di ricerca sulle apnee ostruttive del sonno e sulla morte improvvisa del lattante del Westmead Children’s Hospital di Sidney, la scienziata si è concentrata sul valore prognostico di un enzima, la butirrilcolinesterasi. Si tratta di un prodotto della degradazione dell’acetilcolina, il più importante neurotrasmettitore che regola l’attività del sistema nervoso autonomo: responsabile del controllo degli organi interni, tra cui quelli dell’apparato respiratorio e cardiovascolare. Ovvero i due osservati speciali per quello che di fatto è il «cortocircuito» che provoca la «Sids». L’attenzione è stata puntata su questa molecola per due ragioni. Perché il deficit precoce della butirrilcolinesterasi - condizione che può verificarsi a seguito della somministrazione di un anestetico - è in grado di provocare apnee prolungate e richiede la ventilazione meccanica per svegliare un paziente. E in considerazione anche dei bassi livelli di questo enzima - così come di un altro prodotto della degradazione dell’acetilcolina: l’aceticolinesterasi - registrati in diverse disfunzioni del sistema nervoso parasimpatico. Da qui l’idea di valutare le possibili variazioni nei valori di questa molecola nei bambini deceduti improvvisamente nel sonno.

Scoperto una possibile campanello d’allarme per la «Sids»?

Nello studio sono stati confrontati i livelli di butirrilcolinesterasi - misurata nei campioni di sangue a secco, prelevati attraverso la puntura effettuata per lo screening neonatale - registrati in bambini morti a causa della «Sids», in altri deceduti per cause diverse e in oltre cinquecento coetanei sani. La comparazione ha confermato l’ipotesi: nei bambini poi effettivamente deceduti per «Sids» sono stati registrati livelli di butirrilcolinesterasi inferiori. Sarebbe questa, secondo gli autori dello studio, una delle possibili ragioni della maggiore vulnerabilità di questi neonati. «Partiamo da qui per identificare i bambini più a rischio e aprire una nuova strada per capire quali interventi effettuare in chiave preventiva», è il pensiero dei ricercatori. Se confermata, l’ipotesi porrebbe ulteriore attenzione al periodo gestazionale e sui fattori di rischio (il fumo di sigaretta, su tutti) potenzialmente in grado di condizionare la salute dei più piccoli. Secondo Peter Fleming, neonatologo dell’Università di Bristol, «lo studio è stato svolto correttamente, ma il risultato che fornisce è significativo a livello di popolazione generale: non di singolo individuo. Ciò vuol dire che siamo distanti dal poter immaginare un test di screening da effettuare alla nascita per la morte improvvisa del lattante».

La solidarietà che fa bene alla ricerca

«Non posso dire con certezza che le nostre scoperte porranno al sicuro tutti i bambini, ma lavoreremo ogni giorno per fare in modo che sempre meno mamme e papà debbano provare l’orrore di ritrovare il proprio figlio morto in una culla», erano le parole con cui Carmel Therese Harrington aveva lanciato la campagna di raccolta fondi che ha portato a questo risultato. Con il ricordo del piccolo Damien sempre vivo, la scienziata rimane con i piedi per terra. Con una certezza. «Tutti i genitori meritano di assistere alla crescita dei propri figli e di vederli diventare adulti in salute».