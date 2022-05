Processo Borsellino, "gigantesco depistaggio": la procura chiede la condanna di 3 poliziotti

Un depistaggio "gigantesco ed inaudito che ha coperto alleanze mafiose di alto livello" . Parole forti nelle requisitore della procura di Caltanisetta, nel processo per depistaggio nell'indagine sulla strage di Via D'Amelio, dove morì il giudice Borsellino e la sua scorta. Ecco perché - secondo la Procura - i tre poliziotti che facevano parte del Gruppo Falcone e Borsellino, istituito dopo la strage, "devono essere condannati". Ad intervenire in aula anche il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca, a manifestare la convinzione sulle tesi dell'accusa della "procura tutta": "Sono qui per testimoniare che le conclusioni di questa requisitoria non rappresentano il convincimento isolato di uno o due pubblici ministeri di udienza, tutta la Procura di Caltanissetta le condivide . Chiesti 11 anni e 10 mesi per Mario Bo e 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo.

Inquirenti, pompieri e gente comune in via D'Amelio a Palermo subito dopo l'attentato del 19 luglio 1992 in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta

La tesi della procura di Caltanisetta, è che sia stato messo in atto un depistaggio sistematico, con il tramite del pentito Scarantino, per frenare e distogliere le indagini sulla strage del 19 luglio 1992, un depistaggio di cui sarebbero stati principali fautori i tre poliziotti per i quali è stata chiesta la condanna.

Secondo il pubblico ministero, Stefano Luciani, i tre imputati: "Hanno avuto molteplici condotte e tutte estremamente gravi, che rendono tangibile il grado di compenetrazione nelle vicende: non una condotta illecita di passaggio, ma che dal primo momento fino all'ultimo si ripete e si reitera", dice ancora Luciani. E poi aggiunge: "E' dimostrato in maniera assoluta il protagonismo del dottor Mario Bo, sulle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e nella illecita gestione di Scarantino nella località protetta", a parere della Procura ci sarebbero insomma forti elementi a dimostrare "convergenze che certamente ci sono state nella ideazione della strage di via D'Amelio, tra i vertici ed gli ambienti riferibili a Cosa nostra, ed ambienti esterni ad essa", così Luciani.

Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca ed il pubblico ministero, Stefano Luciani, hanno chiesto 11 anni e 10 mesi per Mario Bo e 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, imputati davanti al tribunale per calunnia "aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra".

Appartenevano al pool investigativo "Falcone-Borsellino", diretto dal questore Arnaldo La Barbera, morto nel 2002 - per tutti e tre è stata chiesta l'interdizione dai pubblici uffici.

Il presunto depistaggio ricostruito dai Pm:

"Siamo tutti in condizione di comprendere che la strage è avvenuta in un momento storico che ha prodotto effetti assolutamente devastanti per l'organizzazione mafiosa - dice il magistrato - se, quindi, i tempi di realizzazione della strage sono tempi che non coincidevano con gli interessi di Cosa nostra, se è un dato oggettivo e incontestabile che i tempi non coincidevano con gli interessi dei boss, allora i tempi erano funzionali ad ambienti esterni a Cosa nostra".

"Innocenti condannati all'ergastolo"

Parlando dell'ex pentito, Vincenzo Scarantino - che con le sue false dichiarazioni ha fatto condannare all'ergastolo degli innocenti accusati di avere fatto parte della strage di Via D'Amelio - il procuratore De Luca dice: "Tutti sapevano che Vincenzo Scarantino era un personaggio delinquenziale di serie C".

Quali fossero questi "ambienti esterni", non viene espresso esplicitamente in aula, ma i contorni che servono a far capire la tesi dell'accusa si: come "la presenza di un individuo all'interno del garage di via Villasevaglios, non conosciuto da Gaspare Spatuzza e dallo stesso individuato come possibile soggetto esterno all'associazione mafiosa".

E poi, ancora, si ipotizza un collegamento tra il pool che indagava sulle stragi, con i servizi segreti. Così il Pm, Luciani: "E' assolutamente provato in questo processo, ma lo era già al processo Borsellino quater di un, a dir poco anomalo coinvolgimento del Sisde nelle primissime attività di indagini che hanno riguardato la strage di via D'Amelio". "La genesi di questo coinvolgimento viene ricostruita - dice ancora Luciani - le dichiarazioni rese da questi soggetti sono interessati ad edulcorare la natura di questi rapporti, ma quello che emerge dalle carte è un dato non edulcorabile".

"E' impensabile che i Servizi di informazione, facendo il loro mestiere, cioè acquisire informazioni sul territorio, non avessero compreso che Scarantino era di modestissimo spessore criminale".