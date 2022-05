L'avvocato di Johnny Depp: "Ridategli la sua vita. C'è un aggressore in aula, ma non è lui"

Davanti al tribunale di Fairfax in Virginia, c'è un clima quasi da stadio. Tra urla, slogan e manifesti, i fan di Johnny Depp (la maggioranza) e Amber Heard sono in coda fin dalla notte. Solo cento di loro si sono aggiudicati un posto in aula. Gli altri seguiranno in streaming o in tv quello che è diventato uno dei processi più mediatici di sempre e di cui ogni smorfia dei protagonisti, ogni parola di testimoni e avvocati viene scandagliata, analizzata e discussa sui social che sfornano un meme dopo l'altro.

Oggi è l'ultimo giorno del dibattito del processo che vede i due attori schierati l'uno contro l'altro. Sono in programma le argomentazioni finali degli avvocati delle parti che hanno a disposizione due ore a testa per riassumere le rispettive tesi dopo decine di ore di testimonianze e sei settimane di feroci reciproche accuse di violenza domestica tra i due. La giudice Penney Azcarate dovrebbe consegnare il caso nelle mani dei giurati già oggi, e loro dovrebbero esaminarlo nel week end e lunedì, giorno di festa, per arrivare a deliberare martedì.

Depp chiede all'ex moglie 50 milioni di dollari per un editoriale da lei scritto sul Washington Post nel dicembre 2018 in cui l'attrice si autodefiniva "una figura pubblica rappresentativa della violenza domestica". I legali dell'attore sostengono che Depp fu diffamato, anche se nell'articolo la Heard non ne ha mai fatto il nome.

“Restituite a Johnny Depp la sua vita”, ha chiesto alla giuria l'avvocato Camille Vasquez chiedendo la condanna di Amber Heard. “Gliel'ha rovinata dicendo falsamente al mondo che era una sopravvissuta ad abusi domestici”.

Depp dice di non aver mai colpito Heard e che lei ha inventato le accuse di abuso per ottenere un vantaggio nelle procedure di divorzio. Ha detto di essere stato spesso aggredito fisicamente da Heard.

"C'è un aggressore in quest'aula, ma non è il sig. Depp", ha concluso l'avvocato Vasquez, "e c'è una vittima di violenza domestica, ma non è la Heard", ha detto, notando che oggi ricorrono sei anni da quando, il 27 maggio 2016, Amber ha "falsamente accusato" Johnny chiedendo nel 2016 in tribunale un ordine che impedisse a lui di avvicinarla.