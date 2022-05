Prove generali per il Giubileo: la Regina si riposa prima della festa

Con le prove generali del Trooping The Color, la tradizionale parata che a giugno celebra il compleanno "ufficiale" della Regina Elisabetta, il Regno Unito si prepara a entrare nel vivo dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno della sovrana.

Davanti a a Buckingham Palace hanno sfilato i reggimenti del Commonwealth e della British Army in alta uniforme. Per molti curiosi è stata l'unica occasione per assistere alla cerimonia: i biglietti (del costo di circa 30 sterline) sono esauriti da tempo anche perché l'evento, che quest'anno avrà luogo il 2 giugno dalle ore 10 alle ore 13, non si tiene da due anni a causa della pandemia. Per chi non fosse riuscito ad aggiudicarseli resta sempre la diretta della Bbc che non obbliga neanche a rispettare il rigido dress code richiesto per partecipare.

Da sempre il Trooping The Color è uno degli eventi più attesi dell'anno: è una delle rare occasioni in cui i sudditi possono vedere la famiglia reale più o meno al completo che assiste dal balcone di Buckingham Palace allo spettacolo in cielo dello squadrone acrobatico della Royal Air Force, le Red Arrows. Quest'anno non ci saranno il principe Harry e sua moglie Meghan e neanche il principe Andrea, dopo il coinvolgimento nello scandalo per molestie sessuali.