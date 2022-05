Prudenza sulle borse, la settimana è positiva

Mercati europei poco mossi nell'ultima seduta della settimana. A Milano l'indice Ftse Mib e quasi invariato (+0,17%). Il bilancio provvisorio della settimana è positivo, +2%, terza settimana consecutiva di crescita. Oggi nel resto d'Europa sono maggiori i rialzi per gli indici di Francoforte e Parigi, oltre il 2% il rialzo per i principali indici del Continente.

Dall'America i futures sugli indici, che anticipano l'avvio delle contrattazioni, sono lievemente positivi. Si arriva da una giornata, quella di ieri, che si e chiusa in netta salita per Wall Street. +4% il bilancio fin qui della settimana per l'indice Dow Jones, e il primo segno più dopo 8 settimane di calo. Bene anche il Nasdaq dei titoli tecnologici, che però da inizio anno ha perso un quarto del proprio valore.

E un titolo tecnologico, quello di Alibaba, oggi è salito del 12%. Il colosso cinese dell'e-commerce ha pubblicato ieri dei dati trimestrali superiori alle attese. Nell'area asiatica Hong Kong è stata l'unica piazza tonica oggi, con una salita di oltre il 2%.

Sul fronte energia ieri c'è stato un picco del prezzo del petrolio, con il Brent a quota 117 dollari al barile, oggi in calo, pari a 113,5 dollari.

Discesa anche del gas, meno 1%, il future di giugno è scambiato a 85 euro al megawattora, siamo poco sotto i livelli della vigilia della guerra in Ucraina.