Pugilato donne: l'incontro Taylor-Serrano entra nella storia

Questa notte però la storia l'hanno fatta la 35enne Katie Taylor, prima irlandese campionessa mondiale dei pesi leggeri , imbattuta nei 21 incontri disputati e campione WBA dal 2017, IBF dal 2018 e WBC e WBO dal 2019, e la portoricana Serrano, 33 anni, l' “assassina del ring". Lei, arrivata alla boxe a 17 anni dopo un passato da nuotatrice, ha titoli in sette categorie - solo il grande Manny Pacquiao, con otto, ha vinto di più. Si è aggiudicata 42 dei 44 incontri disputati (con un pareggio e una sconfitta), ben 30 per ko.

Qui, mai due donne avevano incrociato i guantoni e, anche andando indietro nel tempo, l'ultima in grado di smuovere i media e il pubblico in questo luogo fu Marylin Monroe, quando intonò buon compleanno al presidente John Fitzgerald Kennedy.

Avvolta nella bandiera irlandese, Katie Taylor ha alzato le braccia al cielo dopo aver battuto la portoricana Amanda Serrano, confermandosi così campionessa mondiale dei pesi leggeri in un incontro che passerà alla storia: il primo del pugilato femminile a tenersi al Madison Square Garden di New York.

Due nomi così non potevano che riempire il tempio dello sport: 20 mila i tagliandi staccati e sold out. Taylor ha vinto con decisione non unanime. Per uno dei giudici la migliore è stata Serrano (96-94), gli altri due hanno scelto lei per 96-93 e 97-93. Però persino il risultato, di fronte alla portata dell'evento, impallidisce.

Il Madison Square Garden è il tempio dove hanno combattuto Muhammad Ali e Joe Frazier, adesso la presenza di due donne sul ring testimonia che qualcosa è cambiato per sempre nella concezione dello sport nella Grande Mela, che per omaggiarle ha illuminato l'Empire State Building con i colori dell'Irlanda e di Puerto Rico.

Amanda Serrano stessa aveva sottolineato l'importanza dell'incontro, atteso dal 2020, ma bloccato per due anni dalla pandemia: "i veri vincitori saranno i tifosi, la boxe femminile e le donne in generale". E questa volta se ne sono accorti anche gli organizzatori: si parla di “borse” a sette cifre per entrambe le atlete. E anche questo è un passo avanti.