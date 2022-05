Putin sarebbe scampato a un attentato due mesi fa, secondo l'intelligence ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin e' scampato a un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo ha detto Kyrylo Budanov, capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino in un'intervista all'Ukrainska Pravda.

"C'e' stato un tentativo non molto tempo fa di assassinare Putin. E' stato addirittura aggredito, si dice, da rappresentanti del Caucaso, ma si tratta di una informazione non pubblica; il tentativo è stato due mesi fa ed è fallito", ha detto Budanov.

Non è possibile naturalmente verificare l'episodio che non è stato confermato da parte di Mosca. Secondo Budanov l'episodio non è da collegarsi direttamente alla guerra in Ucraina e Putin nella regione del Caucaso (che comprende Armenia, Azerbaigian, Georgia e parti della Russia meridionale) ha molti nemici consolidati dai conflitti precedenti.

Ha dato l'ordine ai russi di invadere la Georgia nel 2008 e ha combattuto un conflitto di basso livello per molti anni contro nuclei di insorti islamisti nella regione, tra cui appartenenti all'ISIS. La situazione della regione è stata destabilizzata negli ultimi anni anche dai combattimenti tra l'Armenia - uno stretto alleato della Russia - e l'Azerbaigian, che ha incluso una guerra per la regione contesa del Nagorno-Karabakh nel 2020.

Si dice che Putin abbia paura di essere assassinato da quando ha dichiarato guerra all'Ucraina, dallo stesso momento in cui che ‘squadre speciali’ sono state inviate in Ucraina per eliminare il presidente Zelensky.

Putin ha precedentemente affermato di essere sfuggito a numerosi tentativi di assassinio. Nel 2017, Putin ha raccontato al regista Oliver Stone di essere sopravvissuto a cinque tentativi di eliminarlo - e che l'unica ragione per cui è vivo è perché si occupa personalmente della propria sicurezza.

"Io faccio il mio lavoro e gli agenti di sicurezza fanno il loro e lo stanno ancora facendo con buon successo", ha detto Putin nel documentario di Oliver Stone "The Putin Interviews".