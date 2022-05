Qualiano, rapina una guardia e poi spara a quattro persone. L'uomo è stato arrestato

Ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata, poi ha utilizzato l'arma per fare fuoco contro un gruppo di giovani in sosta davanti a un bar di Qualiano (Napoli). Ne ha colpiti quattro, di cui due in modo grave. È accaduto intorno alla mezzanotte.

Dopo poche ore i carabinieri hanno fermato Marco Bevilacqua, 37 anni, già noto alle forze dell'ordine. Si indaga per accertare i motivi del gesto, che secondo una prima ipotesi sarebbe collegato a una lite che Bevilacqua avrebbe avuto nei giorni scorsi con il gruppo di giovani.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, Bevilacqua, con la minaccia di un coltello, ha rubato la pistola a un vigilante, poi in sella a una bici elettrica ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro alcuni ragazzi in sosta davanti a un bar, colpendone quattro: due sono ricoverati in prognosi riservata e in pericolo di vita. Entrambi hanno 18 anni e sono originari di Mugnano. Un terzo diciottenne è stato dimesso e l'altro, di 19 anni, ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione.