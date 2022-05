Taiwan: Usa e Cina lavorano per il primo faccia a faccia tra i due ministri della Difesa

​Gli Stati Uniti e la Cina stanno lavorando alle trattative finali per organizzare quello che sarebbe il primo incontro faccia a faccia tra i capi della difesa dei due Paesi, Lloyd Austin e Wei Fenghe. I due si dovrebbero incontrare il prossimo mese a Singapore, a margine del Shangri-La Dialogue, conferenza annuale sulla difesa in programma il 10-12 giugno. Lo riferisce il Wall Street Journal citando una fonte vicina al dossier.

Austin ha già annunciato la sua partecipazione, Wei Fenghe non ha ancora confermato ma secondo il Wsj intende esserci.

L’incontro, se dovesse effettivamente verificarsi, avverrebbe in un momento di tensione tra le due superpotenze, dopo che nella sua recente visita in Corea del Sud e in Giappone, il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato che gli Usa interverrebbero militarmente a sostegno di Taiwan in caso di attacco militare da parte della Cina, provocando reazioni di forte irritazione a Pechino.

Dopo il suo viaggio in Asia Biden ha leggermente smorzato i toni e ribadito che la cosiddetta politica “dell'ambiguità strategica Usa su Taiwan non è cambiata”. Lo scopo degli Usa, con 'l'ambiguità strategica', è dissuadere la Cina dall'aggredire Taiwan, ma anche l'isola dal cercare l'indipendenza: nessuna delle due parti deve essere certa di un intervento americano a difesa dell'isola.

L'ultima volta in cui Austin e Wei Fenghe hanno parlato al telefono risale all'aprile scorso, quando i due hanno discusso a proposito della sicurezza in Asia e dell'invasione russa dell'Ucraina. Al termine di quella conversazione il ministero della Difesa cinese emise una nota affermando come Wei Feng avesse avvertito la controparte che “la questione di Taiwan potrebbe avere un impatto di rompente sulle relazioni tra i due paesi se non gestita adeguatamente”.