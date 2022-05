Questo NON è un pezzo di artiglieria italiano sul fronte del Donbass

Circolano molto nelle ultime ore fotografie e video come quelle qui sopra, accompagnati a didascalie secondo cui mostrerebbero un pezzo di artiglieria inviato dall'Italia all'Ucraina. Si tratta di un obice FH-70, che effettivamente da fine anni settanta è in dotazione ad alcuni reggimenti dell'Esercito italiano. Inoltre, sebbene non sia mai stata diffusa una lista ufficiale della armi fornite a Kiev, questo obice è sempre apparso negli elenchi trapelati alla stampa e pubblicati con dovizia di condizionali. Quindi l'attribuzione non è campata in aria.

Tuttavia, dopo la diffusione di tali immagini, su Twitter si sono rapidamente accese partecipate discussioni che mettevano in dubbio che si trattasse davvero degli obici italiani. Infine, uno dei profili più seguiti di open source intelligence (Osint), Ukraine Weapons Tracker, che pure inizialmente aveva pubblicato, le immagini, è tornato sui suoi passi: "Abbiamo esaminato più a fondo questo FH70, e crediamo che questo particolare esempio sia stato fornito dall'Estonia. Ha una trama mimetica a 3 colori molto riconoscibile e, soprattutto, il camion utilizzato per trainarlo è un MAN Kat 1 6x6, come quello utilizzato dall'esercito estone".