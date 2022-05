Quindici minuti con il batticuore in Borsa. I listini si riprendono dopo il flash crash

E’ stato forse un errore nell’inserimento di ordine a scatenare una reazione a catena, poi rientrata, sui listini. I programmi totalmente automatici che gestiscono acquisti e vendite hanno immediatamente reagito provocando quello che in gergo si definisce “flash crash”. Il ribasso anomalo si è verificato attorno alle 10. In pochi minuti le borse di Stoccolma, Helsinki e Copenaghen sono arrivate a perdere fino a 8 punti percentuali. Milano è scesa fino al -3,8%. Poi nell’arco di un quarto d’ora la situazione è tornata alla normalità. Le borse procedono negative come del resto fin dall’apertura. A Milano il calo arriva ora all’1,66%, ma la peggiore è Parigi -2,01%.

C’è attesa per la riunione mercoledì della Federal Reserve. La banca centrale Usa potrebbe alzare il costo del denaro per fronteggiare l’inflazione. Sull’andamento dei mercati pesano poi i dati di rallentamento della crescita che arrivano dall’Asia e anche dai responsabili degli acquisti europei.

Così scende a 103 dollari e mezzo al barile il petrolio del Mare del Nord dai 109 di venerdì.

Più contenuto il calo del gas naturale a 97 euro al megawattora.

Sotto pressione i nostri titoli di Stato. Lo spread si allarga a 190 punti base con il rendimento del Btp sale al 2,80% ai massimi dal febbraio 2019.