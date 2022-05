"Raccoglieva in modo illecito immagini di utenti social": multata in Gran Bretagna la Clearview AI

Non è piaciuta alle autorità britanniche la mossa della Clearview AI, società leader nei servizi di riconoscimento facciale, che ha raccolto le immagini del viso di persone residenti nel Regno Unito (come ha fatto in molti altri Paesi) prendendole, senza consenso, dal web e social media, con l'obiettivo di commercializzarle.



All’azienda statunitense è stata inflitta una multa di 7,5 milioni di sterline – pari a circa 9 milioni di euro – con l’accusa di aver raccolto informazioni su cittadini privati in modo illecito.

Questa attività, secondo l'Information Commissioner's Office (Ico), deve cessare a partire dall'eliminazione dei dati dei cittadini britannici.



Stando sempre all'organo di vigilanza l’attività spregiudicata attuata dall’azienda è ben più vasta rispetto a quello per cui è stata sanzionata: sembra infatti che Clearview Al abbia raccolto illegalmente più di 20 miliardi di immagini per creare un database online globale per il riconoscimento facciale.

"Sebbene Clearview AI non offra più i suoi servizi alle organizzazioni del Regno Unito, l'azienda ha clienti in altri Paesi, quindi utilizza ancora i dati personali dei residenti in Gran Bretagna", si legge nel comunicato diffuso dall'Ico che, quindi, avverte implicitamente che quanto sanzionato sia solo la punta di un iceberg, da tenere sotto controllo.

Clearview AI, fondata a New York nel 2017, ha ricevuto da molti mesi feroci critiche per violazioni della privacy dei dati in tutto il mondo. Già nel 2020 la società era balzata alle cronache dopo l’inchiesta del New York Times secondo cui le forze dell’ordine negli Stati Uniti – dalla polizia locale in Florida all’Fbi al dipartimento per la sicurezza interna – avrebbero fatto uso della sua “app” basata su intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale.