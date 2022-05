Radiocronaca di Tutto il Calcio Minuto per Minuto: in campo Roma e Leicester

In campo Roma e Leicester

Sono state annunciate le formazioni di Roma e Leicester, in campo alle 21 allo stadio Olimpico nella semifinale di ritorno di Conference League. Mourinho ha sciolto il dubbio in mediana con Sergio Oliveira che sostituirà Mhitaryan a centrocampo. In avanti confermati Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham. Rodgers invece si affida al totem delle Foxes Jamie Vardy, in dubbio fino all'ultimo ma poi regolarmente schierato dal tecnico irlandese.

Questi gli 11 iniziali:

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes. Allenatore: Rodgers.