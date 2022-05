Ragazza di 15 anni scomparsa a Roma: appello della famiglia sui social

"L'ultima cella telefonica agganciata che risale alle dieci di ieri mattina risulta nell'area Tuscolana-Anagnina a Roma. Potrebbe avere preso un pullman. Se qualcuno dovesse riconoscerla può contattare il 112". Così scrive in un post su Facebook la madre di Elisa M. una ragazza di 15 anni di cui non si hanno più notizie da ieri. Secondo quanto scritto dalla mamma in un aggiornamento la ragazza “potrebbe essersi recata a Genazzano”, in provincia di Roma.

La Questura della Capitale e le forze dell'ordine hanno attivato le ricerche. La foto e le generalità della minore sono state diffuse su Facebook. Sul più noto dei social network anche l'appello di amici e parenti. Elisa l'ultima volta che è stata vista aveva indosso un pantalone colorato e delle scarpe nere Vans basse, una felpa nera e uno zaino dello stesso colore. E' alta 1,60 metri, corporatura media carnagione chiara, capelli di colore rosso.