Un pilota di rally accusa un malore in auto e muore, gara annullata

Un pilota di 51 anni a bordo dell'auto numero 88 che guidava con al fianco la figlia 21enne come navigatore ha avuto un malore improvviso nel percorso di trasferimento dopo la tappa di Recoaro che gli è stato fatale.

L'uomo è riuscito ad accostare e non ha più ripreso conoscenza. La gara per rispetto a quanto accaduto è stata annullata. Sul posto l'elicottero di Verona emergenza; i medici hanno tentato di rianimare l'uomo ma per il pilota non c'è stato nulla da fare. Nessuna lesione per la figlia.

L'organizzatore Renzo De Tomasi, il Presidente di Aci Vicenza Luigi Battistolli e la direzione del 17/o Rally Storico Campagnolo si dicono "vicini ai familiari del pilota Michele Bortignon in questo particolare momento".

Bortignon è deceduto durante il trasferimento in ospedale, dopo la prova speciale 3 “Recoaro 1000”. In una nota, si sottolinea che dopo l'accaduto "è in corso una riunione tra Organizzatore, Direzione Gara e Commissari Sportivi".