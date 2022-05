Foreste, la chiave contro il riscaldamento globale: ecco il report Fao

Fermare la deforestazione, ripristino dei terreni degradati, ed "utilizzare le foreste in modo sostenibile", i tre modi per liberarne il potenziale e riprenderci dall'impatto di crisi come il Covid, i conflitti, la crisi climatica e la perdita di biodiversità. Così nel rapporto 2022 della Fao sullo stato delle foreste nel mondo: l'arresto della deforestazione, soprattutto, potrebbe tagliare le emissioni di anidride carbonica - tra i maggiori indiziati per il riscaldamento climatico globale - di -3,6 miliardi di tonnellate, una quantità equivalente all'anno tra il 2020 e il 2050, e circa il 14% di quanto sarebbe necessario - fino al 2030 - per contenere e limitare il global warming al di sotto della linea rossa di -1,5 gradi di calore.