Respinto ricorso di Trump: non potrà tornare su Twitter. Musk: "Non ci siamo mai sentiti"

Un giudice della California ha respinto il ricorso presentato da Donald Trump contro Twitter per la decisione della piattaforma di mettere al bando l'ex presidente dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

Il ricorso, inizialmente presentato da Trump lo scorso anno in Florida - insieme alle analoghe denunce a Google e Facebook - faceva parte di una più ampia strategia per mobilitare i conservatori che accusavano le società di social media di censurare le loro posizioni. La decisione del giudice arriva dopo che il fondatore di Tesla e Space X Elon Musk ha annunciato la sua intenzione di comprare Twitter, puntando il dito contro le politiche per escludere gli estremismi, considerate una limitazione della libertà di espressione.

Trump, comunque, ha affermato che anche se cadrà il bando, non tornerà sulla piattaforma perché continuerà ad usare il nuovo social da lui creato, Truth Social. E Musk da parte sua ha detto di "non avere avuto comunicazioni dirette o indirette" con Trump riguardo all'acquisto di Twitter.

L'opzione Musk: quintuplicare i ricavi

Elon Musk punta a portare i ricavi annuali di Twitter a 26,4 miliardi di dollari entro il 2028, oltre cinque volte i 5 miliardi di dollari del 2021. E' quanto si legge nella presentazione sottoposta dall'imprenditore agli investitori, rivelata dal New York Times. Secondo il piano di Musk, la pubblicità, che nel 2020 contava per il 90% del fatturato, nel 2028 dovrà generare ricavi per 12 miliardi di dollari, pari al 45% del giro d'affari totale, mentre gli abbonamenti dovranno portare nelle casse dell'azienda altri 10 miliardi di dollari.

Un commento al piano di Musk è arrivato da Reed Hastings, fondatore e co-Ceo di Netflix alla conferenza-evento per l'apertura della nuova sede di Roma. Hastings ha parlato dell'ingresso di Elon Musk in Twitter e dela possibilità che anche il celebre social diventi a pagamento con cautela: "Amo molto Musk e non vedo l'ora di vedere cosa farà. Certo, non avevo mai pensato di dover pagare per twittare".

La class action contro Musk

Intanto, un azionista di Twitter, il fondo pensione della polizia di Orlando, in Florida, ha fatto causa all'azienda e a Elon Musk nel tentativo di rinviare al 2025 il perfezionamento dell'acquisizione da 44 miliardi di dollari della piattaforma.

La class action, depositata presso una corte del Delaware, sostiene che la legge dello Stato impedisce una rapida chiusura dell'operazione perché Musk avrebbe di fatto il controllo di oltre il 15% del capitale del gruppo. Pertanto, l'operazione dovrebbe essere chiusa non prima del 2025, a meno del via libera di almeno due terzi degli azionisti.