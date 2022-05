Reti ultraveloci: Infratel cerca 100 nuovi tecnici, l'annuncio dell'Ad Marco Bellezza

Infratel si sdoppia per rispondere meglio alle sfide del Pnrr per la trasformazione digitale dell'Italia, afferma l’amministratore delegato Marco Bellezza: “Elisa Patrizi sarà a capo della unità che gestirà gli interventi del Piano nazionale”. L'ingegnera sarà affiancata da un centinaio di tecnici da reperire sul mercato. E' quanto ha annunciato l'Ad in occasione di Telco per l’Italia, evento organizzato da CorCom-Digital360 e che ha riunito i massimi esponenti del settore delle telecomunicazioni.

Infratel Italia è la in house del Ministero dello Sviluppo economico che, in base a convenzione stipulata con il Dipartimento per la trasformazione digitale e Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, gestisce le risorse del Pnrr (le risorse assegnate al Mise per l'attuazione degli investimenti nella programmazione 2021-2026 ammontano complessivamente a oltre 18 miliardi di euro).

“Oltre alla divisione Infrastrutture e Servizi che si occupa di Piano Bul e voucher, abbiamo di recente creato la divisione Italia Domani-Pnrr per gestire gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, affidati a Infratel Italia sulla base della convenzione sottoscritta a dicembre con il Dipartimento per la trasformazione digitale e Invitalia”, ha detto Bellezza. “A guidarla Elisa Patrizi, che è stata a capo della unit Operation & Maintenance di Inwit. Abbiamo una scadenza – il 30 giugno 2026 – entro la quale devono essere completati gli interventi previsti dal Pnrr, ecco perché siamo alla ricerca di nuovo collaboratori: contiamo di inserirne 100 nel nostro organico entro il prossimo anno e abbiamo avviato un tour nelle principali università italiane”.