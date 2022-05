Rihanna è diventata mamma: è nato il figlio della star e A$AP Rocky

Le voci di una love story tra Robyn Rihanna Fenty, 34 anni, originaria delle Barbados, e il rapper A$AP Rocky, 33 anni, si sono rincorse per anni prima che la coppia confermasse, l'anno scorso, che la loro storia d'amore era ufficiale. A fine aprile l'influencer è rimasta vicina al compagno quando lui è stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles per una sparatoria che risale al novembre scorso e poi rilasciato su cauzione.

La coppia ha annunciato la gravidanza a gennaio, con una serie di immagini glamour sotto la neve, scattate ad Harlem, in cui la futura madre sfoggiava una lunga giacca rosa abbottonata solo in alto, abbinata a una lunga collana ingioiellata sul ventre nudo.

Da allora, Rihanna ha scelto look succinti che mostravano con evidenza il pancione in crescita. A Parigi ha sfoggiato un abito da cocktail in pizzo Dior completamente trasparente, sotto il quale ha indossato lingerie della sua linea Savage X Fenty, abbinata a stivali al ginocchio con tacco a spillo, un trench in pelle e collane d'argento.

La cantante, attrice e imprenditrice è stata omaggiata sulla copertina di maggio di Vogue per aver "rivoluzionato la moda premaman".