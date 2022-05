Rilasciata la fondatrice dell'Armata rossa giapponese dopo 20 anni di carcere: “Mi scuso”

La fondatrice del gruppo militante dell'Armata Rossa giapponese, Fusako Shigenobu, è stata rilasciata dopo aver scontato 20 anni di carcere per il ruolo avuto in un assedio all'ambasciata francese nei Paesi Bassi del 1974, durato 100 ore.



Shigenobu, 76 anni, è sfuggita alla cattura per decenni prima di essere arrestata a Osaka nel 2000. Il gruppo armato, un tempo temuto, è stato autore di diversi atti terroristici nel mondo negli Anni 70-80.



"Mi scuso per aver causato danni a persone che non conoscevo. Ora, vorrei prima concentrarmi sulla mia terapia e sull'apprendimento", ha detto ai giornalisti Shigenobu, citata da Kyodo news. La 76enne ora è in cura per un cancro.