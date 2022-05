Rimbalzano le Borse europee dopo lunedì nero

Giornata ancora nervosa ma avvio in netto recupero per i mercati europei dopo lo scivolone di ieri. Milano rimbalza dell'1,01%, salgono di oltre un punto anche Parigi e Francoforte, dello 0,6% Londra.

Viaggiano invece a due velocità le Borse asiatiche. E' in calo di oltre mezzo punto percentuale Tokyo, di quasi 2 punti Hong Kong - ieri chiusa per festività - mentre dopo un avvio in rosso sono in rimbalzo le Borse cinesi. I timori per un rallentamento della ripresa economica e produttiva frenano anche i prezzi delle materie prime e in particolare quelli del petrolio. Il Brent torna sulla soglia dei 105 dollari al barile, il Wti americano appena sopra 102 e mezzo. Si tratta comunque di livelli molto alti, superiori di oltre il 50% rispetto a un anno fa e del 35% circa rispetto a inizio anno.

Restano tensioni anche sui mercati del debito sovrano, con lo spread tra Btp e bund tedesco ancora sopra i 200 punti base. Rendimento del decennale italiano al 3,14%.