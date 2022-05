Rimbalzo per le borse. Salgono i titoli industriali

Rimbalzo per le borse europee dopo il calo di ieri. A Milano l'indice Ftse Mib sale dell'1,14%, meglio delle altre borse del continente: Francoforte attorno alla parità (+0,02%), Parigi +0,19%, Londra -0,26%.

Tra i titoli, in evidenza gli industriali: i rialzi maggiori per Tenaris, +4,20%, seguita da Iveco, Cnh Industrial e Saipem, tutti di poco sopra il 3%. Fanalino di coda nel Ftse Mib per Recordati, -2,80% e Amplifon, -2,30%, in entrambi i casi dopo il rilascio dei conti.

Domani sera la Fed, la banca centrale americana, deciderà sul rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione. I mercati si aspettano un approccio deciso e per questo i rendimenti dei titoli di Stato sono in salita. Oggi i bond decennali statunitensi hanno toccato il rendimento del 3%, per poi ripiegare al 2,92%. In Europa il Bund tedesco, fino a pochi mesi fa negativo, è arrivato all'1%; nel primo pomeriggio è allo 0,94%. Il Btp italiano è al 2,84%, con lo spread a quota 190 punti base .

Materie prime: oggi il gas torna a salire, a quota 102,3 euro al megawattora (+5,4%), petrolio Brent stabile a quota 106 dollari al barile.