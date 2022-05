Centinaia di molestie: monta il caso degli alpini dopo l'adunata nazionale

Si sono ritrovati così, ieri, nella centrale piazza Cavour a Rimini, un centinaio tra uomini e donne per una assemblea pubblicata nata come “contro adunata”, per una assemblea pubblica nata a ridosso del raduno nazionale degli Alpini e dei loro comportamenti agiti nei confronti di diverse donne, quasi tutte impiegate nel settore della ristorazione.

L’assemblea nasce dal gruppo Non una di meno della città dopo aver ricevuto centinaia di denunce da parte delle donne, soprattutto bariste e cameriere, molestate da decine e decine di alpini.

"Quelle che sono successe - ha osservato al microfono una giovane impiegata in un hotel - non sono cose nuove, certi approcci, certi modi di dire non sono cose nuove. Quello che è sconvolgente è che tante persone, tutte in una volta, si sono sentite legittimate a comportarsi in quel modo che non è affatto goliardico. È stata data la città in mano agli Alpini".

Un’altra ragazza che lavora in un locale del centro di Rimini ha aggiunto: “Queste cose avvengono tutti i giorni non solo in occasioni come queste ma è scontato che se si mettono insieme tanti uomini in un simile contesto accadano. Sabata ero sola al lavoro, sono entrati in tanti a consumare. Ero sola e si sono sentiti in dovere di farmi complimenti, rivolgermi apprezzamenti non graditi, che non volevo. Non rispondendo alcuni si sono innervositi, non capivano mi dicevano 'devi risponderci, siamo Alpini'. Abbiamo consegnato loro la città: abbiamo dato agli Alpini, per quei giorni, la legittimazione del potere".

E il gruppo di “Non una di meno” non ci sta e già alla seconda giornata dell’adunata nazionale denunciava ciò che stava accadendo: “Sono già numerosissime le segnalazioni di molestie e catcalling da parte di alpini, per lo più ubriachi, ai danni di donne di ogni età, ancor più pesanti quelle subite sul luogo di lavoro da chi non può rispondere a tono o sottrarsi a questa violenza. Come dal miglior copione della violenza patriarcale, ai commenti sessisti seguono quelli razzisti con vari inviti a persone nere e razzializzate a “tornare a casa loro”, senza contare che queste persone sono già a casa propria, sono cittadin* di Rimini mentre gli invasori a ben guardare sono dei pennuti militari. Incredibile ma vero, un gruppo di oltre 400.000 uomini, imbevuti di machismo patriarcale, concentrati in un solo luogo allo scopo di ubriacarsi, genera una dinamica di branco in cui si fa a gara a chi ce l’ha più duro e ognuno si sente in diritto e in dovere di reclamare il possesso del corpo di ogni donna che gli passa accanto”.