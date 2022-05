Rimini, uccide la moglie e ferisce gravemente la figlia di 13 anni

Un uomo di 40 anni di origini sudamericane avrebbe accoltellato la moglie a Rimini, e ferito in modo grave la figlia tredicenne, che era intervenuta durante una lite per cercare di dividere i genitori.

La prima ricostruzione di quanto successo nel pomeriggio nella località romagnola, in una casa in via Dario Campana.

Sul posto è intervenuta la squadra mobile della polizia, che ha bloccato l'uomo portandolo in questura, dove è attualmente sottoposto ad interrogatorio.

Entrambi, marito e moglie, si occupavano della manutenzione del giardino del palazzo in cui è avvenuto l’omicidio.

Il 118 ha trasportato la ragazzina in ospedale.