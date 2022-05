"Rinascere": film sulla vita di Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto costretta alla sedia a rotelle

Domenica 8 maggio 2022 , su Raiuno , (ed in streaming su RaiPlay ) andrà infatti in onda “ Rinascere ”, liberamente tratto dal libro scritto dal protagonista ed edito da Rizzoli .

La storia di Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto costretta alla sedia a rotelle per colpa di un proiettile, diventa un film-tv. Oggi la conferenza stampa dove, oltre allo stesso Bortuzzo, Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction; Massimiliano Lapegna, produttore di Movieheart; Umberto Marino, regista e sceneggiatore; e i protagonisti Alessio Boni e Giancarlo Commare hanno illustrato il progetto e spiegato il valore dell'esempio di Manuel come portatore di valori positivi.

Il campione ha affidato infatti alle pagine la sua vicenda che ora diventa un film: Manuel, triestino, nuota da sempre e, diciannovenne, poco dopo il suo trasferimento a Roma , dopo aver trascorso gran parte dell' adolescenza in Veneto , riesce a "fare il tempo" per accedere alle Olimpiadi e, in piscina, conosce Martina Rossi , una giovanissima atleta di nuoto sincronizzato con cui nasce un grande amore . La sera del 2 febbraio 2019 la sua vita cambia completamente: vittima innocente di un regolamento di conti, viene raggiunto da due colpi di pistola e una lesione midollare lo costringe alla sedia a rotelle.

Caparbio e tenace, dopo qualche settimana dall'intervento Bortuzzo sceglie di ritornare in piscina per iniziare la terapia riabilitativa e decide di trasformare quella che sembrava una condanna in una spinta per fare sempre di più.

Dopo un momento di sconforto, sostenuto dal suo mentore Davide, dall’amico Alfonso e dal padre Franco, Manuel decide di continuare ad inseguire i propri sogni, puntando alle Paralimpiadi.

Nel 2019 pubblica appunto il libro “Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere”, e a giugno 2021 va in onda “L’ Ultima Gara”, un docufilm con Raoul Bova, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla.