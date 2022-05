Roland Garros: avanti Sinner, Sonego e Giorgi. Eliminati Zeppieri, Paolini e Bronzetti

Esordio facile per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. L'azzurro, testa di serie numero 11, ha battuto lo statunitense Bjorn Fratangelo in tre set, con il punteggio di 6-3 6-2 6-3, in meno di due ore di gioco. Al secondo turno l'altoatesino affronterà lo spagnolo Roberto Carballés Baena che ha superato, in una maratona lunga 5 set e oltre 4 ore, il tedesco Oscar Otte.

Lorenzo Sonego ritrova il sorriso sulla terra rossa di Parigi. Il 27enne tennista torinese, n.35 del ranking e 32 del seeding, ha liquidato all'esordio il tedesco Peter Gojowczyk, n.94 del ranking, con il punteggio di 6-2 6-2 6-1, dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Per l'azzurro c'è ora il portoghese Joao Sousa, 63° della classifica mondiale.

Niente da fare invece per Giulio Zeppieri. Il ventenne tennista mancino di Latina, n.216 Atp, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso all'esordio al polacco Hubert Hurkacz, n.13 del ranking e 12 del seeding, con il punteggio di 7-5 6-2 7-5, dopo due ore e 3 minuti di gioco.

Buona la prima per Daniil Medvedev: il russo, numero due del mondo e del tabellone, approda al secondo turno dopo aver regolato con un triplice 6-2 l'argentino Facundo Bagnis. Avanzano anche il russo Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud, rispettivamente teste di serie numero 7 ed 8: quest'ultimo rende amaro l'addio al tennis al beniamino di casa, Jo-Wilfried Tsonga, salutato con affetto dai suoi tifosi.

Nel tabellone femminile, buona la prima per Camila Giorgi. La 30enne tennista di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, si è imposta al debutto sulla cinese Shuai Zhang, n.41 Wta, con il punteggio di 3-6 6-2 6-2, dopo un'ora e 59 minuti di gioco. Al secondo turno l'azzurra affronterà la kazaka Yulia Putintseva, che ha sconfitto la rumena Irina Maria Bara per 6-3 6-1.

Subito fuori invece Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, eliminate rispettivamente dalla rumena Irina-Camelia Begu (4-6 6-1 7-6) e dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 13 del ranking e del seeding (6-1 6-4). Esordio sul velluto per Paula Badosa. La spagnola, testa di serie numero 3, mette al tappeto all'esordio la wild card francese Fiona Ferro per 6-2 6-0.