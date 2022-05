Roland Garros: Čilić elimina Medvedev. Fuori anche Tsitsipas, costretto al ritiro Sinner

Giornata di sorprese nel singolare maschile al Roland Garros, secondo Slam della stagione, in corso sui campi in terra rossa di Parigi.

In serata, il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e del tabellone, un anno fa fermatosi ai quarti, viene travolto per 6-2 6-3 6-2 da Marin Čilić, 20a testa di serie.

Il 33enne croato affronterà ora per un posto in semifinale Andrey Rublëv, che ha approfittato del ritiro di uno sfortunato Jannik Sinner. Il 20enne altoatesino si è aggiudicato il primo set per 6-1, ma il russo ha vinto il secondo 6-4. L'azzurro, numero 12 al mondo e undicesima testa di serie, va sotto di 2-0 al terzo e poi è costretto a gettare la spugna per un problema al ginocchio.

Esce anche Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4, eliminato da Holger Rune. Il 19enne danese, numero 40 del mondo, si è imposto in quattro set con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 6-4.

Vincitore quest'anno del torneo di Monaco di Baviera, Rune affronterà nei quarti di finale, in una sfida tutta scandinava, il norvegese Casper Ruud (8) che ha battuto Herbert Hurkacz (12) in quattro set (6-2 6-3 3-6 6-3).

Esce Camila Giorgi

Nel femminile, finisce negli ottavi l'avventura di Camila Giorgi. Nel match che ha aperto il programma sul Court Suzanne Lenglen, la 30enne di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, è stata sconfitta 6-2 6-2, in un'ora e venti minuti, dalla russa Daria Kasatkina, n.20 Wta e ventesima testa di serie.

Si sono disputati anche gli altri ottavi della parte alta del tabellone. Iga Świątek, numero uno del mondo e del tabellone, soffre più del previsto ma alla fine piega la cinese Zheng Qinwen (n.74 Wta) per 6-7(5) 6-0 6-2: 32a vittoria di fila per Świątek, che eguaglia la terza striscia vincente migliore di sempre (Justine Henin 2007-08) e si appresta a sfidare Jessica Pegula (11) che ha avuto la meglio sulla romena Irina-Camelia Begu 4-6, 6-2, 6-3.

Infine, la russa Veronika Kudermetova (29) ha eliminato la statunitense Madison Keys (22) 1-6, 6-3, 6-1.

Domani Martina Trevisan, ultima azzurra in gara, si giocherà un posto nelle semifinali con la "baby" canadese Laylah Fernandez, n.18 del ranking e 17 del seeding.

In programma martedì i quarti della parte alta del tabellone per il maschile e della parte bassa per il femminile, mercoledì si completerà il turno.

Questo il tabellone:

Singolare maschile

Novak Djokovic (SRB/1) - Rafael Nadal (SPA/5)

Alexander Zverev (GER/3) - Carlos Alcaraz (SPA/6)

Casper Ruud (NOR/8) - Holger Rune (DAN)

Andrey Rublëv (RUS/7) - Marin Čilić (CRO/20)

Singolare femminile

Iga Świątek (POL/1) - Jessica Pegula (USA/11)

Veronika Kudermetova (RUS/29) - Daria Kasatkina (RUS/20)

Martina Trevisan (ITA) - Leylah Fernandez (CAN/17)

Coco Gauff (USA/18) - Sloane Stephens (USA)