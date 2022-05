Roland Garros: dieci azzurri al via, Alcaraz sfida Djokovic

Saranno dieci gli azzurri al via della 121a edizione degli Open di Francia, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena a partire da domenica sui campi in terra rossa dello Stade Roland Garros di Parigi.

Nel singolare maschile la pattuglia italiana, orfana dell'infortunato Matteo Berrettini, sarà composta da Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e dal qualificato Giulio Zeppieri.

Nel torneo individuale femminile, invece, il tricolore sarà rappresentato da Camila Giorgi, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Grande attesa per il torneo Atp, dove Novak Djokovic, numero uno del mondo, cercherà di bissare il successo del 2021 per portarsi a quota 21 titoli Major vinti, staccando Roger Federer, fermo a 20, per raggiungere Rafa Nadal, al momento il tennista più vincente di sempre nelle prove del Grande Slam.

Curioso il tabellone. Il destino ha "accoppiato" proprio il serbo e lo spagnolo, 13 volte vincitore del Roland Garros. Djokovic-Nadal potrebbe essere infatti il quarto di finale della parta alta del main draw. A seguire, nell'ipotetica semifinale, il vincente sfiderebbe in teoria l'astro nascente del tennis mondiale, ovvero il 19enne iberico Carlos Alcaraz, il quale, dopo i trionfi di Barcellona e Madrid, si è preso qualche giorno di riposo dal circuito per presentarsi nelle migliori condizioni all'appuntamento parigino e sferrare l'attacco al campione in carica Nole al "campionissimo del rosso" Rafa, pronto per uno storico cambio generazionale nell'élite della racchetta.

A ruota, da tenere d'occhio anche il numero due del mondo, il russo Daniil Medvedev, finalista agli Australian Open 2022 (sconfitto da Nadal), il tedesco Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Proprio il greco, finalista a Parigi lo scorso anno, sarà l'avversario all'esordio di Musetti. Debutterà contro Pablo Andujar, invece, Cecchinato, semifinalista nel 2018 al Roland Garros. A ruota Fognini sfiderà Alexei Popyrin; mentre Sonego giocherà la prima contro Peter Gojowczyk. Attendono infine di conoscere il proprio avversario Sinner, che affronterà un qualificato, e Zeppieri, proveniente proprio dal tabellone cadetto.

Nel singolare femminile Giorgi debutterà contro Shuai Zhang, Paolini sfiderà Irina-Camelia Begu, Bronzetti esordirà contro Jelena Ostapenko, mentre Trevisan affronterà Harriet Dart.