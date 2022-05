Roland Garros: Martina Trevisan sconfigge agli ottavi di finale la bielorussa Aliaksandra Sasnovich

Una grande Martina Trevisan ripete l'impresa di due anni fa e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros superando in due set (7-6 7-5 in un'ora e 59 minuti) la russa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 del ranking mondiale. L'impatto della giocatrice toscana con la partita non lascia dubbi sulla volontà della Trevisan di dare il massimo fin dall'inizio.

Con quattro prime e un dritto vincente Martina tiene il primo turno di battuta del match e poi strappa il servizio alla rivale per il 2-0. La russa è costretta a cercare le righe per muovere l'azzurra e metterla in difficoltà. La Trevisan gioca molto profondo, ma arrivano i primi errori gratuiti di dritto e la russa opera il contro break. Per quattro giochi nessuna delle giocatrici riesce a tenere la battuta. L'azzurra manca due palle break sul 3-2 poi altre quattro sul 4-3. La grinta non manca alla toscana che tiene due servizi a zero per il 5-4. La russa però si muove bene, infila un paio di cross vincenti e sul 5 pari strappa la battuta alla Trevisan che si lamenta per ogni punto perso.