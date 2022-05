Roland Garros, Nadal ritrova Djokovic nei quarti. Trevisan supera gli ottavi

Al re della terra rossa Rafael Nadal, numero 5 della ranking, sono servite quattro ore e 23' di gioco per superare al quinto set il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 9 della classifica Atp. Il campione maiorchino si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3 approdando ai quarti di finali del Roland Garros, secondo slam del 2022. Nadal se la vedrà martedì con Novak Djokovic.

Il serbo numero uno al mondo ha battuto l'argentino Schwartzman in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-3 in 2h15' di gioco.

Passa il turno anche Alexander Zverev. Il tedesco, numero tre del seeding, ha sconfitto lo spagnolo Zapata Miralles in tre set con il punteggio di 7-6 (11), 7-5, 6-3 in 2h48' di gioco. Nei quarti affronterà il vincente della sfida tra Khachanov e Alcaraz, in campo in tarda serata.

Ai quarti anche l'italiana Martina Trevisan che firma uno storico risultato: l'azzurra numero 59 al mondo bissa l'impresa del 2020 grazie alla vittoria per 7-6(10), 7-5 sulla numero 47 del ranking, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Trevisan sfiderà la 19enne canadese Leylah Fernandez (numero 18 WTA) che ha battuto agli ottavi la 20enne statunitense Amanda Anisimova in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3.