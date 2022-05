Roma, a fuoco una fabbrica di vernici. Abitanti allontanati dall'area

Il rogo, divampato intorno alle 13, è ancora in corso. Sono state chiuse le strade limitrofe e le persone sono state allontanate dall'area. Un'alta colonna di fumo si è alzata ed è visibile anche a chilometri di distanza da alcuni quartieri di Roma. L'allarme è stato lanciato via social da alcuni cittadini.

Un vasto incendio si è sviluppato in un capannone di 2 mila metri quadri di una fabbrica di vernici, nella zona industriale di Monterotondo , in provincia di Roma. Un'alta colonna di fumo si è alzata ed è visibile anche a chilometri di distanza, anche da alcuni quartieri di Roma.

Il comune di Monterotondo ha diramato una nota in cui consiglia alla cittadinanza "massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine" e "di tenere chiuse le finestre delle abitazioni".

Il sindaco e presidente Anci Lazio, Riccardo Varone, ha assicurato: "Sono presenti sul posto i Vigili del Fuoco e siamo in attesa da loro di avere notizie", sottolineando che "per ora l'importante è impedire la propagazione delle fiamme", ma il comune anche attraverso la Protezione Civile "si è già attivato per contattare l'agenzia regionale Arpa Lazio per un monitoraggio e la sicurezza dell'aria".