Roma-Feyenoord: Abraham-Dessers, la sfida nella sfida

Nella finale di Conference League tra Roma e Feyenoord c'è una sfida nella sfida. I due bomber in campo, Tammy Abraham per i giallorossi e Cyriel Dessers per gli olandesi, si contendono infatti il titolo di capocannoniere della competizione.

L'attaccante del Feyenoord ha al suo attivo 10 reti, mentre l'inglese segue con 9.

Abraham, classe 1997, è alla sua prima stagione a Roma, proveniente dal Chelsea, fortemente voluto da Mourinho per sostituire Dzeko. Ha chiuso il campionato sfiorando il podio nella classifica dei marcatori, arrivando al quarto posto con 17 gol, ex aequo con Simeone del Verona.

Dessers, 27 anni, belga naturalizzato nigeriano, in prestito dal Genk, non ha ripetuto in campionato le prestazioni da goleador mostrate in Conference, arrivando solo 15° in classifica con 9 reti. Meglio di lui gli altri tre attaccanti della squadra olandese: Guus Til, in prestito dallo Spartak Mosca, è 5° con 15 gol, Bryan Linssen è 8° con 13 e il colombiano Luis Sinisterra 10° con 12.