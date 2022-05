Leo Gassman soccorre la vittima di uno stupro: "Non dimenticherò mai le sue urla di aiuto"

Poi, sempre via social, invita a non voltarsi dall'altra parte di fronte a richieste di aiuto: "Se vi capita di incappare in situazioni del genere, non tiratevi mai indietro - è l'esortazione - da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura". "Mi fa male il cuore -continua- pensare quanto l'uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell'umanità e nell'amore che appartiene a ognuno di noi -aggiunge - Non abbiate paura di denunciare o di chiedere aiuto, non siete soli. Rendiamo questo mondo un posto migliore".

"Voglio dedicare la mia vita a proteggere queste persone. Ognuno di noi può fare la differenza qualunque sia il suo mestiere/passione. Chi sbaglia va punito", conclude Leo Gassman.

Tra i primi commenti apparsi via social sull'accaduto, quello di Alessandro Gassman, padre di Leo, che su Twitter ha espresso il suo orgoglio e appoggio al figlio: “Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te” scrive l'attore siglando con un cuore il messaggio.