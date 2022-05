Roma, peste suina: zona rossa tutta l'area interna al GRA e provvedimenti ad hoc

Il secondo punto è sulla regolamentazione di un'azione di abbattimento selettivo che partirà entro 30 giorni non appena definite le modalità, al fine di evitare abbattimenti indiscriminati e non controllati. Infine sarà istituita una cabina di regia interistituzionale per coordinare gli interventi.

Al termine della riunione del tavolo interistituzionale tenutasi oggi pomeriggio nella sede della Prefettura di Roma , il commissario straordinario per l'emergenza peste suina del comune di Roma, Angelo Ferrari, ha firmato un' ordinanza speciale che identifica i punti principali per affrontare la presenza della malattia portata dai cinghiali per le strade della capitale.

"Oggi facciamo un passo importante, è stata firmata l'ordinanza commissariale che individua le aree, i confini e le necessarie regolamentazioni. Per la gestione dell'emergenza c'è bisogno di condivisione e del contributo di tutti gli enti coinvolti. Anticipo che con un successivo atto verrà messo in campo un protocollo d'intesa da parte di ministero della Salute, Prefettura, Regione Lazio e commissario con cui individueremo una cabina di regia per il coordinamento dell'emergenza della peste suina. Sarà coordinata dal prefetto o da un suo delegato e avrà il compito di individuare una serie di attività e un piano che prevede anche la riduzione della presenza degli ungulati all'esterno della zona rossa". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, al termine della riunione del tavolo interistituzionale per l'emergenza peste suina tenutasi oggi pomeriggio nella sede della Prefettura di Roma. "Monitoriamo la situazione ogni giorno ed è già iniziata una serie di attività importanti in uno spirito di piena collaborazione con l'obiettivo di limitare la diffusione del virus", ha aggiunto Costa. Per il sottosegretario "non c'è dubbio che il depopolamento inizierà non appena verrà istituita la cabina di regia, con il protocollo che definirà un piano e stabilirà la strategia, perché questa è un'altra emergenza".

Nel frattempo sui social si trova anche il modo di ironizzare sulla situazione