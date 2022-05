Roma: scontro tra auto a Guidonia, bimbo di 3 anni in gravissime condizioni

Trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma un bambino di tre anni gravemente ferito dopo un incidente stradale tra due auto a Guidonia Montecelio, vicino a Roma.

I vigili del fuoco di Tivoli sono intervenuti a Guidonia Montecelio, in via Maremmana Inferiore, per un frontale tra due auto. Tre complessivamente i feriti. Il piccolo è stato estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine. Si indaga per capire la dinamica dell'incidente. Il piccolo, ricoverato in terapia intensiva pediatrica, è in gravissime condizioni.