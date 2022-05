I water diventano un bene di lusso in Russia, prezzi aumentati del 70%

In Russia, dopo l'inizio della guerra in Ucraina, i prezzi delle attrezzature idrauliche sono aumentati in modo significativo, scrive il sito russo economico-finanziario RBC, riferendosi a uno studio della società edile Pridex.

Da febbraio ad aprile, i rubinetti, i lavelli e i water a prezzi contenuti sono aumentati in media del 20-70% rispetto allo stesso periodo del 2021. Quelli di lusso sono aumentati del 5-25%.

L'aumento dei prezzi per le cabine doccia della classe economica è stato del 30-70%, per gli accessori per il bagno fino al 40%. Nel 2021, nello stesso periodo di tempo, la crescita dei prezzi è stata solo del 5-10%.

Come specifica lo studio di Pridex, dopo il ritiro dal mercato russo dei marchi europei, i fornitori cinesi e turchi "approfittano della situazione di aumento della domanda e aumentano il prezzo dei loro prodotti".