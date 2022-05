Russia, la grande parata e il discorso di Putin

In Russia sono iniziate le parate del Giorno della Vittoria: lo riferisce l'agenzia di stampa AFP, postando alcune immagini dalla città di Vladivostok, sulla costa russa del Pacifico. Un impressionante sfoggio di potenza militare quello che sfilerà davanti alle mura del Cremlino, in testa alla processione due missili nucleari di ultima generazione, 131 mezzi militari di terra e 77 mezzi aerei, poi 11.000 soldati e carri armati che sfileranno. Grande attesa per il discorso di Vladimir Putin, nei giorni scorsi si è ipotizzato che il presidente possa sfruttare l'occasione per fare un annuncio importante, o addirittura per dichiarare guerra totale all'Ucraina, uno step successivo rispetto all' "operazione militare speciale", come Mosca definisce l'invasione dell'Ucraina. Ma il Cremlino ha smentito.

Intanto dai paesi della Nato l'appoggio a Kiev si fa sempre più consistente, come ha dimostrato da ultimo la visita compiuta ieri nella capitale ucraina, dalla first lady statunitense Jill Biden che ha incontrato la sua controparte ucraina, Olena Zelenska, in una scuola, mentre il primo ministro canadese Justin Trudeau ha fatto una visita a sorpresa a Irpin, una cittadina alla periferia di Kiev devastata dai combattimenti.