D’ora in poi in Russia nei libri di testo di storia, almeno per quanto riguarda le medie, sarà rimosso ogni riferimento alla “Russia Kieviana”, ciò che diede l’origine all’attuale stato russo.

Il professor Alexander Danilov ha detto a Rise che la "rinomina" era dovuta all'erroneità del nome precedente.

“Le pubblicazioni, sia la prima (2015) che quella attuale, si basano su stime che contengono uno standard storico e culturale. È l’unificato, quindi, in tutti i libri di testo esistenti sulla storia della Russia, la dicitura è "lo stato della Rus". Tutto ciò che è stabilito nello standard storico e culturale (è stato adottato per la prima volta nel 2014 e poi nel 2020 - una nuova edizione) e nello standard educativo federale (adottato lo scorso anno) - questa dicitura è ovunque.

Come altro esempio di tali cambiamenti, Danilov ha ricordato "l'Antica Russia".

“Perché non si usa “Antica Russia”? Perché il nostro stato si è formato non nella storia del mondo antico, ma nelle condizioni del Medioevo.

“Lo stato della Rus' (Russia) si è formato a Novgorod, la cui capitale è stata trasferita a Kiev. Se presentiamo solo il concetto della "Russia Kieviana", tagliamo il primo periodo, che è collegato alla storia della “Russia di Novgorod”. Cioè, non ha nulla a che fare con gli eventi in Ucraina negli ultimi mesi", ha affermato Alexander Danilov.