Samantha Cristoforetti: uniti ai colleghi russi dall’amore per lo spazio

Lo spazio, la vita a bordo, insieme all'amore per la famiglia e gli amici: è questo a unire gli astronauti americani, europei e russi che in questo momento sono a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss).

Lo ha detto l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia spaziale europea (Esa), in collegamento dalla Iss con la collega Jessica Watkins, organizzato dalla Nasa per rispondere alle domande di alcuni media americani.

"Non ci sono spaccature sulla Iss per la guerra in Ucraina, ha detto Cristoforetti. "Qui non ci sono divisioni: per tutto l'equipaggio è importante conservare i ponti finora costruiti e la collaborazione", ha detto “Astrosam” ai media americani. La sua collega Watkins della Nasa ha detto che "ci rendiamo conto di cosa succede sulla Terra ma qui siamo amici e continuiamo a lavorare insieme".

L'equipaggio della Iss al momento è composto da quattro astronauti della Nasa, due cosmonauti russi e Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Esa.