Diritto all'aborto. L'arcivescovo di San Francisco attacca Nancy Pelosi e le nega la comunione

L'arcivescovo di San Francisco vuole negare la comunione alla speaker (presidente, ndr) della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, in quanto a favore dell'aborto.

Salvatore Joseph Cordileone, vescovo della diocesi californiana, ha spiegato in una lettera di aver chiesto a Pelosi di “ripudiare pubblicamente la tua difesa dei 'diritti' dell'aborto oppure di astenerti dal fare riferimenti alla tua fede cattolica in pubblico e di ricevere la Santa Comunione”. Un vero attacco nel pieno della battaglia in corso negli Usa per la difesa del diritto delle donne di interrompere la gravidanza, che la Corte Suprema a maggioranza repubblicana vorrebbe limitare fortemente.

“Dato che non hai ripudiato pubblicamente la tua posizione sull'aborto e continui a fare riferimento alla tua fede cattolica per giustificare la tua posizione e per ricevere la Santa Comunione, quel momento è giunto”, ha tuonato l'arcivescovo Cordileone. “Con la presente ti avviso che non ti devi presentare per la Santa Comunione e, se lo fai, non sei ammessa finchè non ripudi pubblicamente la tua difesa della legittimità dell'aborto, ti confessi e ricevi l'assoluzione da questo grave peccato nel sacramento della Penitenza”, ha chiarito ancora il prelato californiano. L'ufficio stampa di Pelosi finora non ha rilasciato commenti.