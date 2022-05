Schittulli: “Sport è prevenzione. Indossiamo la maglia rosa per vincere il cancro”

Meno tumori in stadio precoce “Sono arrivati in sala operatoria meno pazienti con tumori di piccole dimensioni rispetto a quelli con tumori già più grandi. Sul totale dei casi trattati, la proporzione dei cosiddetti tumori localizzati è diminuita” avverte il presidente della Lilt.

Il Giro d’Italia e la LILT si uniscono quindi per perseguire uno degli obiettivi primari dell’associazione che dal 1922 si impegna, sotto la vigilanza del Ministero della Salute , nella lotta contro i tumori: la promozione, su tutto il territorio nazionale, della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita .

Sport, alimentazione salutare e visite di controllo. Sono queste le tappe promosse dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in occasione del 105° Giro d’Italia in qualità di Charity Partner. L’obiettivo? Vincere nella lotta contro il cancro.

In qualità di Charity Partner del Giro, la LILT è presente in tutte le tappe del percorso, dalla Sicilia al Veneto, per sensibilizzare l’opinione pubblica tramite una corretta informazione ed educazione sanitaria. In ogni villaggio sarà presente un presidio LILT con materiale informativo sulle buone pratiche di prevenzione primaria ma anche consigli in merito alle visite di controllo periodiche. E poiché nella prevenzione primaria l’attività fisica va di pari passo con una sana alimentazione, nelle postazioni

LILT presenti alla partenza di ogni tappa verranno distribuite gratuitamente bottiglie di olio di Calabria IGP, come

simbolo del tradizionale modello alimentare mediterraneo, ritenuto uno dei più efficaci per la protezione della salute.

La partnership fa parte delle iniziative messe in campo nel 2022 per celebrare il centenario dell’associazione: un’occasione unica per ribadire l’impegno della LILT su tutto il territorio nazionale e la sua costante presenza al

fianco di malati, famiglie e caregiver.

Tra le battaglie condotte dalla Lilt c’è anche quella contro il fumo di sigarette. Dal 1988 l’OMS dedica alla lotta al tabagismo una giornata mondiale, il 31 maggio e la Lilt è in prima fila.