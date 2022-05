Scholz: "L'Ucraina dovrà lottare per 100 anni contro gli effetti della guerra"

L'Ucraina "dovrà combattere per un secolo" con le conseguenze dell'attuale conflitto con la Russia: lo ha dichiarato il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, facendo un parallelo con la situazione della Germania all'indomani della Seconda guerra mondiale.

"Chi vive in Germania sa che le bombe cadute durante la Seconda guerra mondiale vengono scoperte ancora oggi: l'Ucraina dovrà prepararsi quindi a combattere per un secolo contro le conseguenze di questa guerra", ha concluso Scholz.

Il cancelliere tedesco ha spiegato durante una conferenza stampa a Berlino inserita nell'ambito del “Labour 7”, l'incontro dei vertici delle organizzazioni sindacali dei 7 Paesi più industrializzati.

All'incontro con il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per l'Italia presenti i Segretari generali di CGIL e UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, e il segretario nazionale della CISL Giulio Romani. Le organizzazioni sindacali italiane chiedono, innanzitutto, "un forte impegno per una soluzione diplomatica per il cessate il fuoco e la pace. Inoltre, affinché le sanzioni colpiscano il regime di Putin e gli effetti non siano pagati dalle lavoratrici e dai lavoratori europei, per costoro occorre prevedere ristori proporzionati ai danni economici".