Sciopero della scuola il 30 maggio in tutta Italia, "Non escludiamo lo sciopero degli scrutini"

"La rigidità del ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini - sottolineano i rappresentanti delle sigle sindacali - per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli scrutini, e di informazione capillare del personale della scuola".

Lo sciopero della scuola, proclamato dai maggiori sindacati del settore riguarderà l'intera giornata del 30 maggio. La decisione assunta dai sindacati di categoria è arrivata al termine della riunione che si è svolta questa mattina al ministero del Lavoro.