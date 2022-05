Il tunnel dei narcos tra Messico e Usa: al suo interno una ferrovia e sistemi di ventilazione

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha sequestrato 800 chili di cocaina, 74 kg di metanfetamine e 1,5 kg eroina. Sei le persone arrestate con l'accusa di traffico di droga. Gli uomini, di età compresa tra i 31 e i 55 anni, rischiano una condanna a vita e la multa di un milione di dollari a testa. Ad insospettire gli investigatori, il traffico in entrata e uscita di veicoli dal magazzino di San Diego.

"Abbatteremo tutte le rotte sotterranee di contrabbando che troviamo per impedire alle droghe illegali di raggiungere le nostre strade e distruggere le nostre famiglie e comunità" hanno fatto sapere in una nota dalla Us Immigration and Customs Enforcement.