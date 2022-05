Scuola, preside nega uno stage ad alunni non vaccinati: parte la diffida

Il dirigente scolastico di un istituto di Napoli, avrebbe impedito ad alcuni alunni partecipare ad uno stage perchè "non vaccinati". L'avvocato Erich Grimaldi, presidente dell'Unione cure diritti e libertà, ha diffidato la scuola, minacciando un'azione giudiziaria per un "provvedimento discriminatorio", che provoca "l'emarginazione sociale dell'alunno".

Secondo il legale infatti, il preside "vieta la partecipazione agli stage d'eccellenza ad alunni minorenni non vaccinati" e così facendo quanto accaduto "è in contrasto con l'attuale normativa che non prevede alcun obbligo vaccinale per i minori, e soprattutto per le vacanze all'estero".

"Abbiamo chiesto - così Grimaldi - di revocare con effetto immediato tale illegittimo provvedimento, consentendo la partecipazione di tutti gli alunni meritevoli, non vaccinati, allo stage d'eccellenza, con riserva di rivolgerci alle Autorità giudiziarie competenti, anche al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal minore".

Secondo il legale "gli interventi per il contenimento del contagio devono sempre essere ancorati ai principi di legalità, legittimità, necessità, proporzionalità e non discriminazione: a maggior ragione con la sopraggiunta cessazione dello stato d'emergenza".