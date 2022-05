Semifinali scudetto pallanuoto femminile, scatto di Padova e Catania

Derby veneto al Padova. I più distratti diranno: "Come da pronostico". Si, è vero, ma lo sviluppo della gara-1 di semifinale scudetto ha avuto una storia imprevedibile. Splendida Verona per due tempi, gioca in scioltezza, costruisce gioco, spaventa Padova e le lascia poco o nulla in attacco. E la squadra di Paolo Zizza riesce anche, e soprattutto, a trasferire alle ragazze di Stefano Posterino - favorite - tutto il peso della pressione di giocare in affanno, in rimonta.

A fine primo tempo 4-1 per Verona che riesce a conservare il vantaggio anche nella seconda frazione chiusa 6-3. A metà gara Posterivo cambia tattica: palla al centroboa e Padova torna ad essere Padova... a giocare da Padova. La ragazze del Plebiscito infilano tre reti consecutive, pareggiano, ritrovano fluidità ed entusiasmo. E non si disuniscono neppure dinanzi al nuovo vantaggio veronese: 7-6 per le gialloblù a fine terzo quarto.

Il sorpasso patavino, ormai maturo, arriva nel quarto tempo: Elisa Queirolo e l'australiana Elle Armit sono le due attaccanti più precise, si caricano la squadra sulle spalle e ribaltano il 6-7 in 10-7... Un rigore, due superiorità concretizzate e un bolide da metà vasca della russa Borisova spengono le velleità di Verona che accorcia nel finale: 10-8 il risultato conclusivo della semifinale d'andata. Padova vince ma dovrà riflettere sull'approccio sbagliato alla partita, già ampiamente riconosciuto a fine gara, e senz'altro farà tesoro di questa falsa partenza per il futuro del suo cammino nei playoff. Verona torna a casa a testa alta, conscia di poter dare fastidio alla più blasonata formazione biancorossa e proverà a ripetersi in gara-2 sabato sera.

Nell'altra semifinale, molto tirata, le campionesse d'Italia dell'Orizzonte Catania hanno superato 7-6 la Sis Roma, smentendo chi dava la formazione etnea un gradino sotto quella romana dopo i grandi addii dell'estate scorsa. Grande gestione dell'inferiorità numerica e raddoppi continui sui centroboa avversari, ecco le due chiavi del successo rossoazzurro sulla squadra giallorossa. Sabato al Centro Federale di Ostia (con diretta su RaiSport+HD dalle 16.30) la Sis Roma dovrà superarsi per portare la semifinale a gara-3, in programma eventualmente ancora a Catania il prossimo 10 maggio.



ANTENORE PLEBISCITO-VETROCAR CSS VERONA 10-8 (1-4, 2-2, 3-1, 4-1)

Antenore Plebiscito Padova: Teani, Barzon, Gottardo 1, Borisova 2, Queirolo 3 (1 rig.), Casson, A. Millo, Dario, Armit 3, Meggiato, Centanni 1, Grigolon, Giacon. All. Posterivo.

Vetrocar CSS Verona: Sparano, Esposito, E. Ivanova 2, Zanetta 2, Kempf 2, Marchetti, Manigrasso, Bianconi 1, Gragnolati 1, Mucogliava, Altamura, Sbruzzi, Gabusi. All. Zizza

Arbitri: Petronilli e Severo

Note: sup. num. Plebiscito Padova 4/8, CSS Verona 2/7. Rigori: Plebiscito Padova 1/1

---------

ORIZZONTE-SIS ROMA 7-6 (0-0, 3-4, 3-0, 1-2)

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 1, Spampinato, Viacava 1, Gant 1, Daf. Bettini, Palmieri 1, Marletta 2 (1 rig.), Emmolo, Vukovic, Longo, M. Leone 1, H. Santapaola. All. Miceli

SIS Roma: Eichelberger, A. Cocchiere 1, Galardi, Avegno, Giustini, Ranalli 2 (1 rig.), Picozzi, Tabani 1, Nardini 2, Di Claudio, Storai, La Roche, Brandimarte. All. Capanna

Arbitri: L. Bianco e Pinato

Note: sup. num. Orizzonte 4/10, SIS Roma 1/9. Rigori: Orizzonte 1/1, SIS Roma 1/1. Uscita 3 f. Vukovic al 30’