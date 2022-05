Sequestrati 32 mila articoli dannosi per la salute. La GdF: "Valore per 2 milioni di euro"

Oltre 30 mila articoli elettronici pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso.



I prodotti, non a norma e dannosi per la salute, sono stati trovati a bordo di un camion telonato fermato vicino al casello autostradale di Venezia Est.

Il tir, diretto a Napoli, era carico di 32.721 articoli per la casa, auto e cura della persona, del valore di circa due milioni di euro.



Tra i prodotti sequestrati: frullatori, friggitrici, cavi batterie, stereo, tastiere, batterie, altoparlanti, mouse, tastiere, amplificatori, calendari digitali e piastre per capelli.

I prodotti non avevano dichiarazioni di conformità e garanzie per la sicurezza dei consumatori, obbligatorie in base alle norme europee e nazionali. Su tutti gli articoli era stampato un finto marchio "Ce" con caratteristiche olografiche non conformi alla legge.



Il conducente e l'importatore sono stati denunciati per tentata frode in commercio e distribuzione di prodotti pericolosi e, dopo una perizia, l'autorità giudiziaria ha disposto la distruzione dei prodotti.



Al momento del fermo l’autista ha mostrato i documenti relativi al carico che indicavano che la merce, fabbricata in Cina, era stata sdoganata in Ungheria.