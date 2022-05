Arriva il primo verdetto in coda in serie A a una giornata dalla fine. Il risultato del "Castellani", 1-1 fra Empoli e Salernitana, condanna infatti all'aritmetica retrocessione il Venezia, che scenderà in campo stasera all'Olimpico contro la Roma. I lagunari, dunque, tornano in serie B dopo una sola stagione nel massimo campionato.

I padroni di casa sono andati in vantaggio al 31' con Cutrone, mentre gli ospiti hanno raggiunto il pareggio con Bonazzoli al 76'.